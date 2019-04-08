В Самарской области подняты по тревоге 1,5 тысячи спецназовцев для проверки боеготовности

08.04.19 14:27

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Дислоцированная в Самарской области бригада специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) поднята по тревоге для контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения, сообщает пресс-служба ЦВО в понедельник.

"К проверке привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 400 единиц вооружения и военной техники. Сегодня они совершают марши в назначенные районы, где в течение пяти дней отработают вопросы тактической и специальной подготовкам", - говорится в сообщении.

Спецназовцы также выполнят контрольные стрельбы из штатного оружия и сдадут нормативы по физической подготовке.