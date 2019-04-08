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08.04.19 14:51

Крым перенес эксперимент по курортному сбору на 2021 год

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
8 апреля. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Крыма принял в понедельник региональный закон о переносе введения курортного сбора с 2019 на 2021 год.

"Законопроект подготовлен в связи с необходимостью переноса сроков введения курортного сбора на территории Республики Крым с 1 мая 2019 года на 1 мая 2021 года", - сказал на внеочередном заседании спикер парламента Владимир Константинов. Прямая трансляция заседания велась на местном телеканале "Крым 24".

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе парламента, законопроект принят в первом и втором, окончательном, чтениях.

В.Константинов пояснил, что перенос сроков эксперимента обусловлен большим числом обращений представителей турбизнеса, которые обеспокоены адаптацией к новой структуре турпотока, которая изменится "после открытия железнодорожного сообщения с материковой частью РФ".

Вице-премьер Крыма — министр финансов региона Ирина Кивико поддерживает принятое парламентом республики решение.

"Я как глава финансового ведомства просчитала доходы и расходы, понимаю, какая большая административная нагрузка ложится на муниципалитеты, понимаю, что надо подождать, когда будет наработан опыт других субъектов. Пока мы выходим из эксперимента — сейчас же проходит эксперимент в стране, — когда вся страна будет внедрять курортный сбор, мы будем внедрять его вместе со всей страной", — сказала И.Кивико журналистам.

Как сообщалось, 5 апреля глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым не готов к введению курортного сбора в 2019 году и просит отложить для региона эксперимент.

Планировалось, что курортный сбор будет введен в Крыму с 1 мая 2019 года. В эксперименте должны были участвовать четыре муниципалитета — Алушта, Судак, Феодосия и Ялта. Сбор был утвержден в размере 10 рублей в сутки.

Президент РФ Владимир Путин 30 июля 2017 года подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах страны: Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

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