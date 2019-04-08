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08.04.19 14:43

Эксперты предупредили о мошенниках в сфере туризма накануне летнего сезона

© РИА Новости. Виталий Белоусов
8 апреля. Interfax-Russia.ru - Накануне летнего туристического сезона в интернете резко возрастает число мошенников, пытающихся дешево продавать туристические услуги, заявил на пресс-конференции в среду PR-директор сервиса поиска билетов Aviasales Янис Дзенис.

"Майские каникулы и лето - высокий сезон для мошенников. В три раза увеличивается количество сайтов или групп в соцсетях, которые выдают себя за турагентов, продавцов дешевых билетов, или они говорят, что у них тетя работает в авиакомпании, и поэтому они могут дать скидку. Низкая цена - это повод удивиться и проверить у других продавцов. Не бывает такого, что билет в Нью-Йорк продается за 5 тыс. рублей в этой группе "Вконтакте" и больше нигде", - сказал он.

Эксперт также посоветовал проверять по отзывам те сайты, которые туристы прежде не посещали.

Со своей стороны президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, отвечая на вопрос о том, возможны ли банкротства туроператоров в летнем сезоне, подчеркнул, что исключить их полностью нельзя. "Но я бы отметил, что пока у нас банкротится одна турфирма, лицензии отнимают у 5-6, а то и 10 банков. Если говорить о крупных компаниях, то кандидатов почти не осталось потому что сейчас рынки выездного и внутреннего туризма в основном контролируют вертикально структурированные компании со значительным участием иностранного капитала. И они все известные: TUI, Thomas Cook, те же турецкие операторы", - подчеркнул эксперт

По его словам, в зоне риска - небольшие компании, которые пытаются оперировать на массовых направлениях, не нашли свою нишу либо теряют ее. "Но, как правило, это тихий уход без конфликтов. Проблемы есть с теми, кто называет себя центрами бронирования и пытается мухлевать", - сказал С.Шпилько.

Он также призвал "не клевать на дешевизну", а проверять, состоит ли туроператор в реестре, какая у него сумма финансовых гарантий, и у какого страховщика застрахована его финансовая ответственность.

"Посмотрите также типовой договор на реализацию турпродукта и подписывается только документ, где будут основные позиции из этого договора. Много было проблем в связи с тем, что люди подписывали бумажки, которые не могут быть признаны договором. Плюс у многих не было кассового чека. И требуйте у турфирмы обратный билет", - подчеркнул эксперт.

Он также призвал туристов при необходимости обращаться за консультациями в ассоциацию "Турпомощь" и РСТ.

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