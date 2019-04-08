Нефтекомпании завизировали протокол совещания правительства РФ по топливу

08.04.19 14:51

© РИА Новости. Валерий Мельников

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Руководители крупнейших нефтяных компаний завизировали протокол совещания правительства РФ от 26 марта 2019 года, в котором зафиксирована неизменность условий соглашений с Минэнерго о стабилизации рынка топлива и возможность корректировки объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

Протокол содержит визы руководителей крупнейших нефтяных компаний, в том числе НК "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ", НК "Русснефть", "Газпром нефть", "Новый поток", "Татнефть" и "ТАИФ-НК".

Как отмечено в сообщении, "на совещании было принято решение принять к сведению обязательства НК "Роснефть", "Газпрома", "Сургутнефтегаза", "Русснефти", "Газпром нефти", "Нового потока", "Нефтегазхолдинга", "ЛУКОЙЛа", "ТАИФ-НК" и "Татнефти" по обеспечению топливом внутреннего рынка во втором квартале 2019 года на условиях, определенных соглашениями между Минэнерго, ФАС и хозяйствующими субъектами - производителями нефтепродуктов о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов, заключенными 7 ноября 2018 года, с возможностью корректировки объемов поставок нефтепродуктов решением Межведомственной рабочей группы (штаба) по мониторингу ситуации, связанной с производством и потреблением нефтепродуктов в Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле пристально следят за ситуацией на топливном рынке.