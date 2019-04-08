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08.04.19 15:35
Потерпевший по "делу Baring Vostok" Юсупов не против освобождения Калви из СИЗО
"Я общался с заявителем. Он сказал, что не против изменения Майклу Калви меры пресечения на не связанную с содержанием под стражу, но сообщил, что ничего сделать не может, так как это должно быть решение следствия и суда", - сказал адвокат Анатолий Кучерена на заседании центра общественных процедур "Бизнес против коррупции".
Он уточнил, что также обещался и с представителями фонда, которые настаивают, что уголовное дело возбуждено незаконно, так как имел место исключительно коммерческий конфликт, который должен был разрешаться в арбитражном суде.
Оглашая результаты проведённой им экспертизы уголовного дела, А.Кучерена заявил, что пришёл к выводу "что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Калви и Владимирова противоречит нормам действующего законодательства, а также их прав".
В этой связи адвокат предложил обратиться в СК и Генпрокуратуру с предложением ещё раз изучить материалы дела и рассмотреть вопрос об освобождении их из СИЗО.
Вместе с тем, А.Кучерена отметил, что не может давать оценку всему уголовному делу, так как не имеет в распоряжении всех материалов дела.
"Я могу сказать только по мере пресечения - она незаконна. По уголовному делу я ничего сказать не могу, так как я не видел этих материалов, мне никто их не показывал", - резюмировал А.Кучерена.
В свою очередь адвокат фигуранта уголовного дела - генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова заявил, что постановление о возбуждении уголовного не соответствуют действующему законодательству. При этом обжаловать его в суд, адвокаты считают "бессмысленным шагом", так как практика по подобным жалобам мизерна.
Также пока бессмысленным защита считает и обращение в ЕСПЧ.
В ходе заседания также было оглашено обращение потерпевшего Ш.Юсупова, в котором он заявил, что считает себя "законопослушным гражданином и не мог не обратиться в правоохранительные органы, так как банку "Восточный" был причинен значительный ущерб".
При этом он отметил, что у Центра общественных процедур нет полномочий давать оценку расследованию, оказывая таким образом давление на следствие.
Столичный Басманный суд 16 февраля арестовал основателя и старшего партнера Baring Vostok Майкла Калви до 13 апреля. На тот же срок были заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников.
М.Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".
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