Минобороны рассекретило ряд архивных документов об освобождении Крыма

08.04.19 15:17

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Министерство обороны РФ опубликовало подборку документов из своего центрального архива к 75-летию начала Крымской наступательной операции, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Специалистами архива подготовлены уникальные по своему содержанию документы, часть из которых ранее находились на секретном хранении и были доступны только для узкого круга специалистов-историков. Опубликованные материалы охватывают весь период войны и наглядно показывают, насколько кровопролитными были сражения за города Крыма, как детально просчитывался каждый ход командования советских войск и сколь огромное значение имел контроль над полуостровом для гитлеровских войск", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что основная часть обнародованных документов посвящена освобождению городов Крыма - Севастополя, Симферополя, Судака, Ялты, Керчи.

"У осажденного Севастополя, как и у Ленинграда, была своя "дорога жизни", - отмечается в сообщении со ссылкой на отчет о боевой деятельности 2-й бригады подводных лодок Черноморского флота, доставлявших грузы различного назначения из Новороссийска, транспортировавших раненых, продукты, топливо, боеприпасы и многое другое.

В числе представленных впервые материалов - документы об осмотре Аджимушкайских каменоломен после освобождения полуострова. В частности, опубликованы списки личного состава гарнизона, дневник одного из защитников каменоломен, рассказы местных жителей о зверствах немецко-фашистских войск.

"Несколько месяцев подземный гарнизон из нескольких тысяч советских солдат и местных жителей героически противостоял окружившему их противнику. Защитников каменоломен травили газами, устраивали обвалы, заваливали и взрывали входы и колодцы с пресной водой", - напомнили в Минобороны.

Кроме того, министерство обнародовало "изуверский план" командования вермахта под названием "Тигр" по уничтожению инфраструктуры полуострова.

Крымская наступательная операция 1944 года проводилась советскими войсками с 8 апреля по 12 мая с целью освобождения полуострова от сил нацистской Германии. Как подчеркивается в сообщении Минобороны, публикация материалов к годовщине начала операции направлена на сохранение исторической правды.