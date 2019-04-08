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08.04.19 15:30

Калуга оказалась самым дешевым направлением полетов на майские праздники

© РИА Новости. Владимир Песня
8 апреля. Interfax-Russia.ru - Калуга оказалась самым дешевым направлением полетов по России на майские праздники, подешевели по сравнению с прошлым годом также билеты во Владивосток, израильский Эйлат и итальянский Бари, сообщил на пресс-конференции в понедельник PR-директор сервиса поиска билетов Aviasales Янис Дзенис.

Он подчеркнул, что вопреки распространенному мнению, что на майские праздники все перелеты очень дороги, можно найти недорогие варианты, в том числе, на популярных направлениях.

"Мы оцениваем, сколько стоили билеты раньше, и что происходит сейчас. В целом стоимость авиабилетов выросла на 20%, но есть направления, где цены упали. Больше других подешевели Калуга, Владивосток, Эйлат (Израиль) и Бари (Италия). Если мы посмотрим на средний чек, то во Владивосток на майские праздники летают по цене около 20 тыс. рублей, в Калугу - 5 тыс. рублей из Москвы, часто это проще и быстрее чем на машине. Стоимость билетов в Эйлат упала на 13% благодаря появившимся в продаже билетам на чартеры. И билет в Бари подешевел на 20% в связи с выходом на направление "Победы", - сказал Я.Дзенис.

Эксперт напомнил, что низкобюджетные авиакомпании меняют ситуацию с ценами на тех направлениях, где открывают полеты.

Я.Дзенис также рассказал, что самый дешевый билет на майские праздники за рубеж, найденный на Aviasales, стоил 960 рублей, это билет из Москвы в Анталью в один конец. "В Калугу нашелся билет за 382 рубля, в Назрань - за 481 рубль. То есть, если пользоваться современными средствами поиска, всегда можно найти доступные варианты", - подчеркнул он.

По его словам, в Киев, Будапешт, Софию, Прагу билеты можно найти в пределах 10-11 тыс. рублей и на первые, и на вторые майские праздники. Также на праздники можно отправиться из Москвы в Казань за 6 тыс. рублей, Ростов-на-Дону за 6,7 тыс., в Ереван от 11,6 тыс., Вильнюс от 11,9 тыс., Стамбул от 14,9 тыс. "Поэтому даже те, кто откладывал планирование до последних дней, может купить билеты. Кстати, откладывают решение на последний момент до 60% путешественников, покупая билеты за неделю и меньше до вылета", - подчеркнул эксперт.

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