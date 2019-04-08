Почти 10 тыс. ветеранов в Севастополе получат повышенные выплаты ко Дню Победы

08.04.19 15:32

© РИА Новости. Евгения Новоженина

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Севастополя приняло в понедельник постановление о выплате повышенного единовременного пособия в размере от 7 до 15 тыс. рублей всем ветеранам и приравненным к ним категориям граждан по случаю празднования Дня Победы.

"В соответствии с утвержденным постановлением предлагается установить следующий порядок предоставления выплат: инвалиды Великой Отечественной войны, малолетние узники фашистских лагерей, гетто, которые стали впоследствии инвалидами, получат ко Дню Победы единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей. Все остальные категории получат единоразовую выплату в размере 7 тысяч рублей", - сообщила пресс-служба правительства города.

Ранее по поручению губернатора Дмитрия Овсянникова правительство Севастополя предложило поправки к закону о бюджете, в которых были предусмотрены повышенные единоразовые выплаты ко Дню Победы для всех ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. Однако депутаты отклонили это предложение, "ограничившись выплатами только одной категории - жителям осажденного Севастополя".

В этой связи к губернатору обратился председатель региональной общественной организации ветеранов Сергей Рыбак. "Ветеранская общественность города взволнована вопросом выплат восьми категориям наших ветеранов, приуроченных ко Дню Победы", - приводит его слова пресс-служба.

Губернатор заверил ветеранов, что все они своевременно получат выплаты по случаю Дня Победы.

Всего в Севастополе живут 9,7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан.