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08.04.19 15:37

Цена лота в рамках крабовых аукционов будет составлять 300-400 млн рублей

© РИА Новости. Александр Лыскин
8 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках "круглого стола" в Госдуме по вопросу подготовки ко второму чтению законопроекта о крабовых аукционах сообщил, что начальная цена лота, по расчетам ведомства, будет составлять 300-400 млн рублей, при этом будет сформировано порядка 36 лотов.

"Лоты будут по различным подзонам для удобства дальнейшего осуществления рыболовства. Получается порядка 36 лотов, начальная цена, она, согласно той методике, которая сейчас есть, будет формироваться, исходя из ставки сбора за водные биологические ресурсы, и в среднем она будет в районе 300-400 млн рублей за один лот", - сказал И.Шестаков. Он добавил, что лоты, на которые будут проводиться аукционы, будут прописываться актом правительства.

В ходе обсуждения глава комитета по природным ресурсам Госдумы Николай Николаев поинтересовался, есть ли закрытый перечень инвестиционных объектов, которые должны будут построить инвесторы. "Что касательно объектов, там действительно установлено, что это будет судно-краболов, технические характеристики предусмотрены, что это будет судно длиной свыше 50 метров, без каких-то дополнительных технических требований в этой части. Понятно, что оно должно быть построено на отечественных судоверфях", - уточнил глава Росрыболовства.

Ранее в ходе заседания комитета по природным ресурсам были приняты за основу поправки ко второму чтению законопроекта о крабовых аукционах. В них было решено отдельно прописать порядок проведения электронных торгов по крабовым квотам. "Наверное, не стоит ориентироваться на нормативно-правовую базу, если речь идет о типе аукциона, поэтому первая поправка, мы предложили прямо в законопроекте очень подробно прописать, что это электронные торги, порядок их проведения, чтобы не было ни у кого никаких домыслов, относительно того, что кого-то не допустят", - сказал Н.Николаев.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по природным ресурсам, окончательный вариант законопроекта ко второму чтению будет сформирован по итогам всех совещаний в понедельник.

Законопроект во втором чтении планируется рассмотреть на заседании Госдумы 9 апреля.

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