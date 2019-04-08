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08.04.19 15:40

Суд изъял в пользу государства имущество и активы Шестуна и его соответчиков почти на 10,5 млрд руб

© РИА Новости. Евгений Биятов
8 апреля. Interfax-Russia.ru - Красногорский суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 35 физическим и юридическим лицам об обращении в доход государства имущества и активов почти на 10,5 млрд рублей.

"Решением суда исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворены", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Супруга экс-главы Серпуховского района Юлия Шестун заявила журналистам о намерении обжаловать решение суда.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что в ходе многочисленных проверок кадастрового учета объектов недвижимости прокуроры установили "многоуровневую схему вывода Шестуном, как главой района с 2003 по 2017 год, высоколиквидного земельного и лесного фонда госсобственности и последующей его легализации, продажи и перепродажи через подставных лиц, что привело к его очень существенному личному обогащению".

Согласно результатам проверок, "Шестун на настоящий момент фактически является владельцем более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе или почти 1,5 тыс. гектаров земли с рыночной стоимостью более 10 млрд рублей". Кроме того, прокуроры выявили у А.Шестуна 22 автомобиля, общая стоимость которых составляет почти 27 млн рублей.

В свою очередь, Ю.Шестун заявила "Интерфаксу", что информация, озвученная А.Куренным, "не соответствует действительности, поскольку подобного имущества у Шестуна никогда не было". По ее мнению, действия надзорного ведомства направлены на создание негативного мнения о супруге.

Впоследствии в Генпрокуратуре заявили об уточнении исковых требований. Ведомство дополнительно решило добиться взыскания в доход казны с А.Шестуна 92 земельных участков, четырех зданий, а также спецтехники: снегоходов, тракторов и погрузчиков - всего на 425 млн рублей.

А.Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в середине июня 2018 года.

Позднее следствие изменило квалификацию действий экс-чиновника на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, и незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах А.Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому уголовному делу признана администрация Серпуховского района.

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