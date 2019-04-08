Мосгорсуд отказался отпустить сенатора Арашукова из СИЗО

08.04.19 15:51

© РИА Новости. Владимир Песня

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд признал законным продление ареста на три месяца временно отстраненному от должности сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому в организации убийств и участии в преступном сообществе, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы от 26 марта, которым в отношении Арашукова продлен срок содержания под стражей до 30 июня, оставить без изменений", - говорится в решении Мосгорсуда.

Также суд признал законным продление ареста на тот же срок двоюродному брату сенатора, гендиректору АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову.

Обвиняемые и их адвокаты просили суд апелляционной инстанции отменить постановление Басманного суда и изменить им меры пресечения на домашний арест или залог.

Сенатору Р.Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Он был задержан на заседании Совета Федерации 30 января и в тот же день с санкции Басманного суда заключен под арест.

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства А.Жукова - депутата горсовета Черкесска Руслана Карданова.