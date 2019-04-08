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08.04.19 15:56
Медведев создал рабочую группу по подготовке нового КоАП
Согласно распоряжению на портале правовой информации, рабочую группу возглавит вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.
Д.Медведев по итогам заседания правительства 21 марта поручил Минюсту и Минэкономразвития до 1 июня подготовить концепцию нового КоАП.
К.Чуйченко было поручено обеспечить координацию данной работы.
Как рассказали ранее "Интерфаксу" в аппарате правительства, премьер обратил внимание на громоздкость и сложность в применении действующего КоАП.
Он отметил, что "это документ, который тяжело применять, на него невозможно уже смотреть без слез". Глава правительства подчеркнул, что нужно "причесать" все составы административных правонарушений и уйти от бесконечных подпунктов и отсылок.
В состав межведомственной рабочей группы вошли представители различных федеральных ведомств, представители судебных инстанций, правоведы, депутаты, руководители министерств, сотрудники администрации президента.
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