Особый статус: в низкогорье Салаирского кряжа создадут национальный парк
  
Ни дня покоя: Серебренников сразу же вернется на работу после освобождения
   
Учеба в норме: эксперты ОНФ предлагают пересмотреть нормы нагрузки для школьников
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
08.04.19 16:40

Хабаровский экс-губернатор Ишаев возместил вмененный ущерб в 5,7 млн рублей

© РИА Новости. Сергей Гунеев
8 апреля. Interfax-Russia.ru - Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вмененный ему ущерб по уголовному делу о мошенничестве на сумму в 5,7 млн рублей, заявил его адвокат Павел Зайцев.

"В адрес компании "Роснефть" было направлено платежное поручение на сумму в 5 млн 744 тыс. рублей", - сказал П.Зайцев журналистам в понедельник.

8 апреля Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты на домашний арест В.Ишаева до 27 мая.

Экс-губернатору вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 28 марта, в тот же день Басманный суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал его домашний арест на два месяца.

Вину В.Ишаев не признает.

Мосгорсуд оставил без изменений решение о домашнем аресте бывшего губернатора Хабаровского края.

"Постановление Басманного суд Москвы от 28 марта оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда.

Таким образом, В.Ишаев останется под домашним арестом до 27 мая.

По версии следствия, в 2014-2017 годах бывший губернатор, занимая должность вице-президента ПАО "НК "Роснефть", "обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м. для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по явно завышенной стоимости".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил "Интерфаксу", что уголовное дело было инициировано службой безопасности компании.

В.Ишаев в октябре 1991 года был первым главой администрации Хабаровска. На первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 он одержал победу с результатом 76,93 %. В 2009 году В.Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию.

После освобождения от должности губернатора В.Ишаев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (2009 - 2012 гг.), а затем совмещал пост полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока (2012-2013 гг.).

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.04.19 15:01
Мосгорсуд отменил домашний арест Серебренникову
.
  08.04.19 13:07
Более 70 самолетов и вертолетов ВКС приняли участие в репетиции парада Победы
.
  08.04.19 11:32
Мизулина назвала фейковой новость о своей рекомендации запретить йогу в СИЗО
.
  08.04.19 10:42
Умер бывший депутат, сенатор и член ЦИК РФ Василий Лихачев
.
  08.04.19 09:32
Аэропорты Москвы ограничат работу из-за подготовки к параду Победы
.
  08.04.19 08:55
Трамваи в Москве к 2024 году полностью заменят на трехсекционные "Витязи"
.
  05.04.19 16:46
Суд частично удовлетворил новый иск Генпрокуратуры к полковнику Захарченко почти на 500 млн рублей
.
  05.04.19 15:42
Корпус Московского Кремля планируют отреставрировать
.
  05.04.19 13:26
"Дачные" пробки возвращаются в Москву
.
  05.04.19 11:58
Навигация на канале им. Москвы начнётся 24 апреля, над Тушинским тоннелем - в июне


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket