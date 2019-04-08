Хабаровский экс-губернатор Ишаев возместил вмененный ущерб в 5,7 млн рублей

08.04.19 16:40

© РИА Новости. Сергей Гунеев

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вмененный ему ущерб по уголовному делу о мошенничестве на сумму в 5,7 млн рублей, заявил его адвокат Павел Зайцев.

"В адрес компании "Роснефть" было направлено платежное поручение на сумму в 5 млн 744 тыс. рублей", - сказал П.Зайцев журналистам в понедельник.

8 апреля Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты на домашний арест В.Ишаева до 27 мая.

Экс-губернатору вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 28 марта, в тот же день Басманный суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал его домашний арест на два месяца.

Вину В.Ишаев не признает.

Мосгорсуд оставил без изменений решение о домашнем аресте бывшего губернатора Хабаровского края.

"Постановление Басманного суд Москвы от 28 марта оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда.

Таким образом, В.Ишаев останется под домашним арестом до 27 мая.

По версии следствия, в 2014-2017 годах бывший губернатор, занимая должность вице-президента ПАО "НК "Роснефть", "обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м. для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по явно завышенной стоимости".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил "Интерфаксу", что уголовное дело было инициировано службой безопасности компании.

В.Ишаев в октябре 1991 года был первым главой администрации Хабаровска. На первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 он одержал победу с результатом 76,93 %. В 2009 году В.Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию.

После освобождения от должности губернатора В.Ишаев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (2009 - 2012 гг.), а затем совмещал пост полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока (2012-2013 гг.).