Обрушилась кровля на "Химмаше" в Дзержинске, предварительно погиб человек - МЧС

08.04.19 18:38

© РИА Новости. Виталий Аньков

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Один человек погиб при обрушении кровли на заводе "Химмаш" в Дзержинске в Нижегородской области, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 17:15 мск поступила информация об обрушении кровли неэксплуатируемого здания при проведения демонтажных работ. Площадь 3200 кв. м. По предварительным данным, погиб человек", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что здание находится в промышленной зоне бывшего предприятия "Дзержинскхиммаш", которое сейчас находится в стадии ликвидации.

На месте работают аварийно-спасательный отряд Дзержинска, медики.

По данным источника агентства, на месте работала бригада из шести человек. Другой источник в в службе "Скорой помощи" сообщил "Интерфаксу", что под завалами могут быть люди.

"По неподтвержденным данным, один человек погиб, под завалами еще может находиться один-два рабочих", - сказал источник.