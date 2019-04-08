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08.04.19 18:38
Обрушилась кровля на "Химмаше" в Дзержинске, предварительно погиб человек - МЧС
"В 17:15 мск поступила информация об обрушении кровли неэксплуатируемого здания при проведения демонтажных работ. Площадь 3200 кв. м. По предварительным данным, погиб человек", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что здание находится в промышленной зоне бывшего предприятия "Дзержинскхиммаш", которое сейчас находится в стадии ликвидации.
На месте работают аварийно-спасательный отряд Дзержинска, медики.
По данным источника агентства, на месте работала бригада из шести человек. Другой источник в в службе "Скорой помощи" сообщил "Интерфаксу", что под завалами могут быть люди.
"По неподтвержденным данным, один человек погиб, под завалами еще может находиться один-два рабочих", - сказал источник.
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