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09.04.19 12:04
Памятники Пушкину и Гагарину отмоют в Москве
Памятники - объекты культурного наследия, поэтому все работы проведут под контролем реставраторов и специалистов Мосгорнаследия, уточняет горадминистрация.
Сначала эксперты оценят химический состав патины - благородного налета, который формируется в результате окисления металла на открытом воздухе. Только после этого подберут способ промывки и средства с нейтральным щадящим составом.
Памятники Ю.Гагарину и А.Пушкину отмоют, используя автовышку и моющий аппарат с функцией регулирования мощности подачи струй воды. Каждый из монументов будут покрывать пенным моющим средством с помощью мягких кистей.
"Регулярная промывка памятников входит в перечень профилактических мер по уходу за ними после реставрации. В них также включен мониторинг состояния сохранности памятников, реставрационных материалов и конструкций, а кроме того, их покрытие особыми составами, защищающими от негативного воздействия внешней среды", - заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
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