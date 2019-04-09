Памятники Пушкину и Гагарину отмоют в Москве

09.04.19 12:04

Фото: официальный сайт мэра Москвы

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Монументы космонавту номер один Юрию Гагарину на одноименной площади и великому русскому поэту Александру Пушкину на Тверском бульваре приведут в порядок до конца апреля, сообщает сайт мэрии Москвы.

Памятники - объекты культурного наследия, поэтому все работы проведут под контролем реставраторов и специалистов Мосгорнаследия, уточняет горадминистрация.

Сначала эксперты оценят химический состав патины - благородного налета, который формируется в результате окисления металла на открытом воздухе. Только после этого подберут способ промывки и средства с нейтральным щадящим составом.

Памятники Ю.Гагарину и А.Пушкину отмоют, используя автовышку и моющий аппарат с функцией регулирования мощности подачи струй воды. Каждый из монументов будут покрывать пенным моющим средством с помощью мягких кистей.

"Регулярная промывка памятников входит в перечень профилактических мер по уходу за ними после реставрации. В них также включен мониторинг состояния сохранности памятников, реставрационных материалов и конструкций, а кроме того, их покрытие особыми составами, защищающими от негативного воздействия внешней среды", - заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.