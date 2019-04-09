Силуанов: правоохранительные органы должны создавать комфорт бизнесу

09.04.19 11:27

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы наряду с другими ведомствами должны участвовать в решении общей задачи - повышении темпов экономического роста РФ, считает первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"Все структуры государства должны быть вовлечены в задачи, которые поставлены президентом. В первую очередь - это экономический рост, а экономический рост - это, безусловно, настроение бизнеса", - сказал А.Силуанов, выступая на конференции Высшей школы экономики в Москве.

"Поэтому я согласен, что и правоохранительные органы также должны участвовать непосредственно в реализации общенациональных целей и задач, поставленных президентом, и создавать необходимые условия, комфорт работы наших предпринимателей", - заявил первый вице-премьер, отвечая на реплику главы РСПП Александра Шохина, затронувшего, в частности, тему декриминализации "предпринимательских" статей УК РФ.

Как заявил А.Шохин, по оценкам бизнеса, избыточное давление правоохранительных структур "является одним из главных препятствий к развитию компаний, к инвестициям". В результате "объективные меры, о которых вы (А.Силуанов - ИФ) подробно рассказали, включая Doing Business, когда мы там сместились на 31-ю позицию со 120-й, они не дают результата в виде такого рывка в инвестиционном процессе", отметил он.

"Сейчас, мы знаем, правительство готовит новую концепцию КоАП. И мне бы хотелось, чтобы КоАП менялся вместе с Уголовным кодексом, чтобы часть статей переходила в административные правонарушения и, тем самым, происходила декриминализация целого ряда экономических преступлений", - сказал глава РСПП.

"Кроме того, безусловно, до сих пор у нас не решен вопрос, чтобы не было арестов в качестве меры пресечения до суда по экономическим преступлениям, так называемая 108-я статья, которая обходится очень легко, поскольку вместо чисто экономических преступлений даже по предварительному сговору группы лиц используется 210-я статья - организованное преступное сообщество. И в итоге бизнес рушится многих компаний. Вместо таких форм, как домашний арест, подписка о невыезде и так далее, использование таких жестких мер, как говорится, неопределённость порождает дополнительную", - заявил А.Шохин, добавив, что об этой проблеме не раз говорил президент Владимир Путин.