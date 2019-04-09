Роспотребнадзор обязал столовые детсадов и школ использовать только йодированную соль

09.04.19 11:29

© РИА Новости. Игорь Зарембо

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор распорядился использовать при приготовлении еды для детей в образовательных учреждениях только соль, обогащенную йодом.

"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ, документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль", - сказала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова на Международном арктическом форуме - 2019 во вторник.

По ее словам, таким образом, уже с сегодняшнего дня все детское население страны, посещая сады и школы, будет потреблять йодированную соль.

О возможности подготовки проекта соответствующего постановления главного государственного санитарного врача сообщалось в декабре.

Следующим шагом, по словам А.Поповой, станет принятие закона о том, чтобы вся соль в рознице была йодированной. Ранее сообщалось, что Минздрав опубликовал проект этого закона для общественного обсуждения, документ должен вступить в силу в 2020 году. Роспотребнадзор поддержал этот проект.

Минздрав в пояснительной документации к проекту закона пояснял, что в России йодированную соль употребляет менее 30% населения - в отличие от ряда стран Евразийского экономического союза, где введено всеобщее йодирование соли. В Минздраве указывают на актуальность в России проблемы заболеваний, связанных с дефицитом йода.