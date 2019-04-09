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В Крыму сформирована рабочая группа для оценки нанесенного Украиной ущерба

© РИА Новости. Владимир Федоренко
9 апреля. Interfax-Russia.ru - Специальная рабочая группа, которая оценит ущерб экономике Крыма от действий Украины, создана в Государственном совете республики во вторник.

"Предлагается образовать аналогичную (по примеру Госдумы - ИФ) рабочую группу в Государственном совете Республики Крым, возглавит ее Фикс Ефим Зисьевич (первый вице-спикер Госсовета - ИФ). Актуальность этого вопроса, я считаю, более чем очевидна", - сказал спикер республиканского парламента Владимир Константинов на заседании президиума.

По его словам, Крым в годы украинской юрисдикции понес "колоссальные потери". При этом он предложил учесть также ущерб, нанесенный Украиной после воссоединения полуострова с Россией.

"Здесь все нужно вспомнить: и энергетическую, и водную блокады, и продовольственную - все те гадости, которые они сделали для нас за этот период", - добавил спикер.

Впервые идею подсчета ущерба озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 марта в Симферополе, где принимал участие в торжествах, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

"Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия", - сказал тогда В.Володин на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Республики Крым. Он предложил поручить профильным комитетам Госдумы совместно с профильными комитетами парламента республики изучить этот вопрос.

20 марта В.Володин заявил о создании в нижней палате специальной рабочей группы во главе с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым, которая оценит ущерб крымской экономике от действий Украины.

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