Володин и Матвиенко хотят ужесточить требования к деловой репутации микрокредитных компаний

09.04.19 11:36

© РИА Новости. Алексей Никольский

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Законопроект, направленный на предотвращение неправомерных действий в отношении граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности, вносится в Госдуму, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в парламенте.

Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также ряд депутатов и сенаторов, представляющих разные фракции.

В целях предотвращения и пресечения неправомерных действий (мошенничества) в отношении граждан, совершаемых в том числе путём получения займов неустановленными лицами с использованием паспортных данных третьих лиц, законопроектом предлагается предоставить всем видам микрофинансовых организаций дополнительные возможности по идентификации клиентов, в т.ч. делегировать право на проведение идентификации клиентов кредитным организациям, а также возможность, с определёнными ограничениями, проводить идентификацию клиента посредством государственных информационных систем.

Кроме того, в целях пресечения доступа на финансовый рынок недобросовестных участников и исключения доступа недобросовестных лиц к управлению микрокредитными компаниями, законопроектом предлагается установить более жёсткие требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний.

Это должно проводиться по аналогии с существующими требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрофинансовых компаний, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также предлагается установить требования к размеру собственных средств (капитала) микрокредитной компании в размере 5 миллионов рублей.

Кроме того, в целях предотвращения и пресечения мошенничества в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений, законопроектом предлагается установить запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физическими лицами, исполнение обязательств, по которым обеспечено залогом принадлежащего им или иному физическому лицу жилого помещения.

Целью защиты неквалифицированных инвесторов - граждан, законопроектом предлагается установить, что минимальная сумма займа, которую микрофинансовая компания вправе получить от инвестора-физического лица, увеличивается в два раза: до 3 млн руб., отмечается в проекте закона.