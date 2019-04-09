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09.04.19 11:40

Воронежский губернатор поручил контролировать рост зарплат бюджетников

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
9 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил профильным департаментам держать на контроле уровень заработной платы работников социальной сферы, сообщает пресс-центр облправительства.

"По той низкооплачиваемой части сотрудников, которая у нас есть и которая не поименована в указе, мы договаривались, что у них заработная плата должна расти опережающими темпами к росту средней по экономике. Давайте мы проанализируем. Посмотрим, если будут возможности, мы чуть-чуть ее подтолкнем еще в росте", - поставил задачу А.Гусев.

Глава региона поручил проверить показатели роста зарплат по итогам первого полугодия. В случае, если темпы роста превысят запланированные, он поручил оставить резервы в бюджете, за счет которых будет корректироваться рост зарплаты в подведомственных учреждениях.

В 2018 году средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 24,451 тыс. рублей, педагогов общеобразовательных организаций - 27,544 тыс. рублей, педагогов организаций дополнительного образования - 27,989 тыс. рублей, преподавателей и мастеров производственного обучения организаций профобразования - 27,474 тыс. рублей, соцработников - 27,419 тыс. рублей, работников учреждений культуры - 27,798 тыс. рублей.

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