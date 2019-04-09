Палец в рот не клади: женщина лишилась руки после попытки покормить медведя на турбазе в Приамурье
  
Гены решают: генетические паспорта могут появиться у россиян к 2025 году
   
Учеба в норме: эксперты предлагают пересмотреть нормы нагрузки для школьников
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
09.04.19 11:43

Законопроект об освобождении граждан от НДФЛ во время "ипотечных каникул" внесен в ГД

© РИА Новости. Нина Зотина
9 апреля. Interfax-Russia.ru - В Госдуму вносится законопроект об освобождении граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы", от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в парламенте.

Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также ряд депутатов и сенаторов, представляющих разные фракции.

Данные изменения будут вноситься в виде поправки ко второму чтению законопроекта об "ипотечных каникулах".

Законопроект об "ипотечных каникулах" предусматривает предоставление заемщикам, привлекшим ипотечные кредиты и попавшим в трудную жизненную ситуацию, право обратиться к кредитору с требованием об установлении "льготного периода" сроком до шести месяцев, в рамках которого по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств либо уменьшен размер периодических платежей заемщика по ипотечному кредиту, то есть "ипотечные каникулы".

Однако в ходе дополнительной экспертизы законопроекта после его принятия в первом чтении было установлено, что предоставление заемщику ‘ипотечных каникул" повлечёт за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами, говорится в пояснительной записке.

Исходя из действующей редакции Налогового кодекса РФ доходы заемщика, полученные им в ходе "ипотечных каникул", в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту подлежат налогообложению по ставке НДФЛ 35%.

В этом случае вероятны претензионные ситуации между банками, которые являются налоговыми агентами и будут исполнять обязанности по удержанию НДФЛ или информированию о нём налоговых органов, и заемщиками, считают авторы.

Они обращают внимание, что уплата заемщиком в период "ипотечных каникул" НДФЛ не соответствует концепции поручения президента РФ от 20 февраля 2019 г. о внесении изменений в законодательство, предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул", в ходе которых заемщик полностью освобождается от всех платежей, очевидно включая и налоговые.

В связи с вышеизложенным предлагается освободить граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы", от уплаты налога на доходы физических лиц при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе "ипотечных каникул", говорится в документе.

Таким образом, предлагается внести в статью 212 Налогового кодекса РФ изменения, направленные на освобождение указанной материальной выгоды от налогообложения, говорится в проекте закона.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  09.04.19 15:36
Случаи переселения москвичей по реновации в другие районы будут единичными
.
  09.04.19 14:58
Мамаев и Кокорин не признали в суде вину в хулиганстве
.
  09.04.19 14:32
Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Говорухиным и Табаковым
.
  09.04.19 14:03
Капремонт 12 московских театров завершится в текущем году
.
  09.04.19 13:33
В Кремле не согласны с решением ЕСПЧ о выплате Навальному 20 тыс. евро
.
  09.04.19 13:31
Гособвинение запросило 14 лет колонии для норвежца Берга по делу о шпионаже
.
  09.04.19 13:08
Патриарх вручил Матвиенко третий орден святой равноапостольной княгини Ольги
.
  09.04.19 12:04
Памятники Пушкину и Гагарину отмоют в Москве
.
  09.04.19 11:24
Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино
.
  09.04.19 10:37
Благоустройство парка у Яузы началось на северо-востоке Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket