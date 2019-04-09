Законопроект об освобождении граждан от НДФЛ во время "ипотечных каникул" внесен в ГД

09.04.19 11:43

© РИА Новости. Нина Зотина

9 апреля. Interfax-Russia.ru - В Госдуму вносится законопроект об освобождении граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы", от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в парламенте.

Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также ряд депутатов и сенаторов, представляющих разные фракции.

Данные изменения будут вноситься в виде поправки ко второму чтению законопроекта об "ипотечных каникулах".

Законопроект об "ипотечных каникулах" предусматривает предоставление заемщикам, привлекшим ипотечные кредиты и попавшим в трудную жизненную ситуацию, право обратиться к кредитору с требованием об установлении "льготного периода" сроком до шести месяцев, в рамках которого по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств либо уменьшен размер периодических платежей заемщика по ипотечному кредиту, то есть "ипотечные каникулы".

Однако в ходе дополнительной экспертизы законопроекта после его принятия в первом чтении было установлено, что предоставление заемщику ‘ипотечных каникул" повлечёт за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами, говорится в пояснительной записке.

Исходя из действующей редакции Налогового кодекса РФ доходы заемщика, полученные им в ходе "ипотечных каникул", в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту подлежат налогообложению по ставке НДФЛ 35%.

В этом случае вероятны претензионные ситуации между банками, которые являются налоговыми агентами и будут исполнять обязанности по удержанию НДФЛ или информированию о нём налоговых органов, и заемщиками, считают авторы.

Они обращают внимание, что уплата заемщиком в период "ипотечных каникул" НДФЛ не соответствует концепции поручения президента РФ от 20 февраля 2019 г. о внесении изменений в законодательство, предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул", в ходе которых заемщик полностью освобождается от всех платежей, очевидно включая и налоговые.

В связи с вышеизложенным предлагается освободить граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы", от уплаты налога на доходы физических лиц при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе "ипотечных каникул", говорится в документе.

Таким образом, предлагается внести в статью 212 Налогового кодекса РФ изменения, направленные на освобождение указанной материальной выгоды от налогообложения, говорится в проекте закона.