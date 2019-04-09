Флотилия для использования Севморпути круглогодично будет сформирована к 2030г

09.04.19 11:46

© РИА Новости. Вера Костамо

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Флотилия, позволяющая использовать Северный морской путь круглогодично, будет сформирована к 2030 году, заявил на Международном арктическом форуме глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

В состав атомного ледокольного флота в настоящее время входят "мощный 60 МВт "50 лет Победы" и три небольших ледокола "Ямал", "Вайгач", "Таймыр" 40 МВт мощностью, ресурс которых мы продлили до 2027 года", сообщил топ-менеджер.

"Начиная с 2020-2021 и в 2022 году ожидаем приход новых ледоколов "Урал", "Сибирь", "Арктика", два из них уже на воде, и они вместе с продленными ледоколами, имеющимися в наличии, в 2024 году собственно, и обеспечат ту ледовую проводку, о которой Максим Алексеевич (Акимов - вице-премьер РФ - ИФ) говорил", - сказал А.Лихачев.

"Естественно, в 2024 году жизнь не заканчивается, поэтому мы получили решение правительства о строительстве двух еще универсальных ледоколов, здесь (в презентации - ИФ) они обозначены как четвертый и пятый, в горизонте до 2030 года, именно до этого момента должна быть сформирована флотилия, которая позволит использовать Северный морской путь круглогодично. Пять универсальных ледоколов, плюс "50 лет Победы" и ледокол "Лидер" - ледокол другого класса, порядка другого класса мощности -120 МВт, с цифровыми компетенциями, самое главное позволяющий выйти на коммерческое круглогодичное использование Северного морского пути, то есть движения во льдах достаточно мощных, до 2-х метров, со скоростью не менее 10-12 узлов в час - это порядка 18-20 км в час", - заключил глава "Росатома".