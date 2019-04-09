Банду банковских мошенников будут судить на Кубани за присвоение более 92 млн рублей

09.04.19 11:53

© РИА Новости. Виталий Белоусов

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи в Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела в отношении организатора и восьми членов преступного сообщества, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и мошенничеством, сообщает пресс-служба СКР.

"По разработанному плану фигурантами созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи своим клиентам. Обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот", - говорится в сообщении.

"В период с марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 миллионов рублей", - отмечает пресс-служба.

Установлено, что организатор преступного сообщества в ходе незаконной банковской деятельности похитил денежные средства своих клиентов на сумму свыше 22 млн рублей.

Фигурантам дела, в зависимости от роли каждого, вменяются пп."а, б" ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность), ч.4 ст.159 (мошенничество), ч.2 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей), а также по п."а" ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.