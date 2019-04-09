Принять решение: подкомиссия ООН признала за РФ части территорий Арктики
  
Учеба в норме: эксперты предлагают пересмотреть нормы нагрузки для школьников
   
Палец в рот не клади: женщина лишилась руки после попытки покормить медведя на турбазе в Приамурье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
09.04.19 13:51

Прокуратура выявила в "Роскосмосе" и "Ростехе" хищения на 1,6 млрд рублей

© РИА Новости. Игорь Руссак
9 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокурорские проверки выявили хищения на подведомственных Роскосмосу и Ростеху предприятиях, возбуждены уголовные дела.

"По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям "Ростех" и "Роскосмос" предприятиях более 1,6 млрд. рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения", - говорится в докладе генпрокурора РФ Совету Федерации.

Во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами за год проверена деятельность свыше 18,7 тыс. головных исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов государственной власти (МЧС России, Роспатент, ФМБА России, ФСИН России) и государственных корпораций (ГК "Роскосмос", ГК "Росатом", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ПАО "ОАК", АО "НПК "Уралвагонзавод"), отмечается в нем.

По данным генпрокурора, проверки выявили факты неправомерного распоряжения средствами, выделенными на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, другие нарушения.

"С целью их устранения и привлечения виновных лиц к ответственности приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отмечается в тексте.

Ранее в Роскосмосе заявили, что госкорпорация предоставила Генпрокуратуре материалы Службы внутреннего аудита для проверки, в конце прошлого года были приняты исчерпывающие меры для наведения порядка на ее предприятиях.

"Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей предоставлением материалов Службы внутреннего аудита госкорпорации. На основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняты исчерпывающие меры для наведения порядка", - говорилось в сообщении госкорпорации.

В свою очередь в пресс-службе Ростеха сообщили, что "в 2018 году службы безопасности Ростеха и его дочерних компаний помогли предотвратить ущерб на сумму 3,4 млрд рублей". "Такой результат обеспечили активные действия, направленные на выявление и предотвращение коррупционных и иных правонарушений на предприятиях корпорации", - сообщил представитель Ростеха во вторник.

Он отметил, что также удалось добиться возвращения активов и возмещения ущерба на общую сумму 975 млн рублей.

В Кремле обнаруженные в "Роскосмосе" нарушения не связывают с нынешним руководством корпорации. Пресс-секретарь президента РФ Дмиттрий Песков, в частности, считает, не совсем правильно ассоциировать выявленные в корпорации хищения с деятельностью руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина.

"Этим (выявлением нарушений) занимаются правоохранительные органы. Это первое. Потом господин Рогозин, собственно, чуть меньше года возглавляет "Роскосмос", - сказал Д.Песков во вторник, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение Генпрокуратуры РФ о хищениях в ряде госкорпораций, в том числе, в "Роскосмосе".

При этом Д.Песков отметил, что "в целом работа таких крупнейших системообразующих корпораций, конечно, находится под особым контролем".

Пресс-секретарь главы государства заявил, что в данном случае неправильно говорить персонально о Д.Рогозине.

"Если персонально приковано (внимание) к Рогозину, то, наверное, это не совсем правильно, потому что, как правило, подобные исследования работы корпорации ретроспективно охватывают достаточно длительный период. И еще раз повторяю, что сам Рогозин возглавляет это ведомство меньше года", - сказал Д.Песков.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  09.04.19 15:36
Случаи переселения москвичей по реновации в другие районы будут единичными
.
  09.04.19 14:58
Мамаев и Кокорин не признали в суде вину в хулиганстве
.
  09.04.19 14:32
Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Говорухиным и Табаковым
.
  09.04.19 14:03
Капремонт 12 московских театров завершится в текущем году
.
  09.04.19 13:33
В Кремле не согласны с решением ЕСПЧ о выплате Навальному 20 тыс. евро
.
  09.04.19 13:31
Гособвинение запросило 14 лет колонии для норвежца Берга по делу о шпионаже
.
  09.04.19 13:08
Патриарх вручил Матвиенко третий орден святой равноапостольной княгини Ольги
.
  09.04.19 12:04
Памятники Пушкину и Гагарину отмоют в Москве
.
  09.04.19 11:24
Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино
.
  09.04.19 10:37
Благоустройство парка у Яузы началось на северо-востоке Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket