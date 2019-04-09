Прокуратура выявила в "Роскосмосе" и "Ростехе" хищения на 1,6 млрд рублей

09.04.19 13:51

© РИА Новости. Игорь Руссак

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокурорские проверки выявили хищения на подведомственных Роскосмосу и Ростеху предприятиях, возбуждены уголовные дела.

"По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям "Ростех" и "Роскосмос" предприятиях более 1,6 млрд. рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения", - говорится в докладе генпрокурора РФ Совету Федерации.

Во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами за год проверена деятельность свыше 18,7 тыс. головных исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов государственной власти (МЧС России, Роспатент, ФМБА России, ФСИН России) и государственных корпораций (ГК "Роскосмос", ГК "Росатом", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ПАО "ОАК", АО "НПК "Уралвагонзавод"), отмечается в нем.

По данным генпрокурора, проверки выявили факты неправомерного распоряжения средствами, выделенными на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, другие нарушения.

"С целью их устранения и привлечения виновных лиц к ответственности приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отмечается в тексте.

Ранее в Роскосмосе заявили, что госкорпорация предоставила Генпрокуратуре материалы Службы внутреннего аудита для проверки, в конце прошлого года были приняты исчерпывающие меры для наведения порядка на ее предприятиях.

"Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей предоставлением материалов Службы внутреннего аудита госкорпорации. На основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняты исчерпывающие меры для наведения порядка", - говорилось в сообщении госкорпорации.

В свою очередь в пресс-службе Ростеха сообщили, что "в 2018 году службы безопасности Ростеха и его дочерних компаний помогли предотвратить ущерб на сумму 3,4 млрд рублей". "Такой результат обеспечили активные действия, направленные на выявление и предотвращение коррупционных и иных правонарушений на предприятиях корпорации", - сообщил представитель Ростеха во вторник.

Он отметил, что также удалось добиться возвращения активов и возмещения ущерба на общую сумму 975 млн рублей.

В Кремле обнаруженные в "Роскосмосе" нарушения не связывают с нынешним руководством корпорации. Пресс-секретарь президента РФ Дмиттрий Песков, в частности, считает, не совсем правильно ассоциировать выявленные в корпорации хищения с деятельностью руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина.

"Этим (выявлением нарушений) занимаются правоохранительные органы. Это первое. Потом господин Рогозин, собственно, чуть меньше года возглавляет "Роскосмос", - сказал Д.Песков во вторник, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение Генпрокуратуры РФ о хищениях в ряде госкорпораций, в том числе, в "Роскосмосе".

При этом Д.Песков отметил, что "в целом работа таких крупнейших системообразующих корпораций, конечно, находится под особым контролем".

Пресс-секретарь главы государства заявил, что в данном случае неправильно говорить персонально о Д.Рогозине.

"Если персонально приковано (внимание) к Рогозину, то, наверное, это не совсем правильно, потому что, как правило, подобные исследования работы корпорации ретроспективно охватывают достаточно длительный период. И еще раз повторяю, что сам Рогозин возглавляет это ведомство меньше года", - сказал Д.Песков.