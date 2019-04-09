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09.04.19 12:23

Региональный центр управления появится в Туле

© РИА Новости. Михаил Климентьев
9 апреля. Interfax-Russia.ru - Первый Региональный центр управления, созданный по типу Национального центра управления обороной, будет открыт в Туле, заявил во вторник в ходе подписания Соглашения об информационном взаимодействии между Минобороны РФ и Тульской областью губернатор Алексей Дюмин.

"Сегодня мы по вашей инициативе, опираясь на опыт Национального центра управления обороной, нашли источники финансирования и реализуем проект по созданию Регионального центра управления. Центр улучшит качество управления регионом в разных сферах: здравоохранении, образовании, экономике, промышленности и других отраслях", - сказал он.

А.Дюмин добавил, что создаваемый центр поможет руководству региона оперативнее реагировать на возможные кризисные ситуации. Кроме того, по закрытым каналам связи будет осуществляться плановая работа по организации территориальной обороны региона и вопросам мобилизации.

"Считаю, что Тульский центр должен стать примером, на который будут равняться другие регионы. Это возможно, но, конечно же, без поддержки и опыта министерства обороны нам не обойтись. Уважаемый Сергей Кужугетович, мы очень рассчитываем на организационную и техническую помощь с вашей стороны в реализации этого важного и нужного проекта", - сказал губернатор, обращаясь к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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