Госдума уточнила полномочия Роскосмоса

09.04.19 12:27

© РИА Новости. Максим Блинов

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Госдума во вторник приняла в третьем окончательном чтении пакет законов, уточняющий полномочия корпорации "Роскосмос".

Поправки в закон "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" расширяют перечень организационно-правовых форм входящих в состав ГК "Роскосмос" организаций за счет включения в него обществ с ограниченной ответственностью, ассоциаций, фондов, автономных некоммерческих организаций и иных форм.

Корпорация наделяется полномочиями по созданию некоммерческих и коммерческих организаций различных организационно-правовых форм, ей также предоставляется возможность принимать участие в организациях иностранных юрисдикций, говорится в сопроводительных документах. Создание или участие в таких организациях допускается исключительно для достижения целей, ради которых создана ГК "Роскосмос".

Кроме того, еще один принятый закон устанавливает, что космическая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законом "О лицензировании отдельных видов деятельности". Также действие закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" распространяется на отношения, возникающие в связи с осуществлением ГК "Роскосмос" лицензирования космической деятельности.

"Роскосмос" наделяется полномочиями по осуществлению госконтроля за соблюдением требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих космическую деятельность.

Предусматривается, что лицензии на осуществление космической деятельности, выданные ГК "Роскосмос" юридическим лицам до дня вступления в силу принятого закона, сохраняют свое действие.

Также были приняты в третьем чтении поправки в статьи 19.5 и 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях устанавливают ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания ГК "Роскосмос" об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

Должностные лица ГК "Роскосмос" наделяются полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях.