ЦБ РФ: текущая ситуация в экономике РФ близка к равновесию

09.04.19 12:41

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 апреля. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ оценивает текущую ситуацию в российской экономике как близкую к равновесию, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Апрельской международной научной конференции в Высшей школе экономике.

"Здесь уже если не обсуждалось, то намекалось, у нас темп роста оказывает достаточно сдержанное влияние на инфляцию. В принципе мы оцениваем сейчас ситуацию в экономике как находящуюся, близкую к равновесию. К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста", - сказала К.Юдаева.

"Хотя, если мы обратим внимание на показатель безработицы и многие другие показатели, они находятся на исторически достаточно низком уровне. В этой ситуации существенных инфляционных рисков мы не видим", - подчеркнула она.

По ее словам, потенциал экономического роста в России связан с такими факторами, как инвестиционный климат и человеческий капитал. "Я бы даже сказала, что не с накоплением человеческого капитала, а с его использованием. На мой взгляд, некоторые наши проблемы с инвестиционным климатом не позволяют нам полностью использовать даже тот человеческий капитал, который у нас есть", - добавила первый зампред ЦБ.

ЦБ РФ в марте снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,7-5,2% с 5,0-5,5%, сохранив при этом прогноз по росту ВВП на уровне 1,2-1,7%.

"Если мы оглянемся назад, но не очень далеко, на несколько месяцев, может, год назад, то, конечно, основным вызовом в части ценовой стабильности для Центрального банка было влияние различного рода разовых факторов на инфляционные ожидания и инфляцию. Это, прежде всего, повышение НДС, но также повышение цен на мировых рынках и на российском рынке на отдельные виды товаров и некоторое обесценение валютного курса, которое мы наблюдали в прошлом году", - напомнила К.Юдаева.

"Мы опасались вторичных эффектов от этих факторов, которые могли бы действительно достаточно устойчивое влияние оказать на инфляцию. Поэтому мы действовали в том числе с некоторым упреждением: в прошлом году два раза поднимали процентную ставку", - добавила она.

Вместе с тем худшие прогнозы регулятора не оправдались.

"Собственно результаты, которые мы сейчас видим, они показывают, что инфляционное давление оказалось ниже худших прогнозов, влияние НДС оказалось достаточно сдержанным, так же, как и влияние некоторых других факторов. Правда, нужно отметить и изменение ситуации на глобальных рынках. Если в конце прошлого года наблюдалась очень сильная волатильность, то сейчас по некоторым причинам ситуация успокоилась. Это также внесло свой вклад в стабилизацию инфляционных рисков и инфляционных ожиданий в российской экономике", - подчеркнула первый зампред ЦБ.