Городской наземный транспорт оснастят тахографами

09.04.19 12:50

© РИА Новости. Владимир Астапкович

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ от 30 марта 2019 г. N382 "О категориях оснащаемых тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также видах сообщения, в которых осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных категорий".

Постановление опубликовано во вторник на сайте кабмина. В соответствии со статьей 20 федерального закона "О безопасности дорожного движения" документ устанавливает, что оснащению тахографами - "техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, а также о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств, подлежат транспортные средства категорий М2 и МЗ, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении".

Категория M2 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т.

Категория M3 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т.

К указанным категориям относятся троллейбусы, автобусы и трамваи.

При этом отмечается, что пункт, касающийся оснащения тахографами транспортных средств категорий М2 и МЗ, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении, вступает в силу с 1 июля 2020 г.

"Министерству транспорта РФ в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением", - говорится в документе.