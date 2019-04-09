Учеба в норме: эксперты предлагают пересмотреть нормы нагрузки для школьников
  
Ни дня покоя: Серебренников сразу же вернется на работу после освобождения
   
Гены решают: генетические паспорта могут появиться у россиян к 2025 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
09.04.19 12:50

Городской наземный транспорт оснастят тахографами

© РИА Новости. Владимир Астапкович
9 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ от 30 марта 2019 г. N382 "О категориях оснащаемых тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также видах сообщения, в которых осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных категорий".

Постановление опубликовано во вторник на сайте кабмина. В соответствии со статьей 20 федерального закона "О безопасности дорожного движения" документ устанавливает, что оснащению тахографами - "техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, а также о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств, подлежат транспортные средства категорий М2 и МЗ, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении".

Категория M2 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т.

Категория M3 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т.

К указанным категориям относятся троллейбусы, автобусы и трамваи.

При этом отмечается, что пункт, касающийся оснащения тахографами транспортных средств категорий М2 и МЗ, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении, вступает в силу с 1 июля 2020 г.

"Министерству транспорта РФ в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением", - говорится в документе.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  09.04.19 15:36
Случаи переселения москвичей по реновации в другие районы будут единичными
.
  09.04.19 14:58
Мамаев и Кокорин не признали в суде вину в хулиганстве
.
  09.04.19 14:32
Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Говорухиным и Табаковым
.
  09.04.19 14:03
Капремонт 12 московских театров завершится в текущем году
.
  09.04.19 13:33
В Кремле не согласны с решением ЕСПЧ о выплате Навальному 20 тыс. евро
.
  09.04.19 13:31
Гособвинение запросило 14 лет колонии для норвежца Берга по делу о шпионаже
.
  09.04.19 13:08
Патриарх вручил Матвиенко третий орден святой равноапостольной княгини Ольги
.
  09.04.19 12:04
Памятники Пушкину и Гагарину отмоют в Москве
.
  09.04.19 11:24
Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино
.
  09.04.19 10:37
Благоустройство парка у Яузы началось на северо-востоке Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket