Цены на авиакеросин в аэропортах ПФО в марте не изменились или снизились

09.04.19 12:43

© РИА Новости. Максим Блинов

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Цены на авиакеросин в аэропортах Приволжского федерального округа (ПФО) в марте не изменились или снизились, следует из материалов Росавиации.

Так, из крупнейших аэропортов округа в марте снижение цен зафиксировано только в аэропорту Уфы у ОАО "Международный аэропорт Уфа" - на 4,1%, до 47,1 тыс. рублей за тонну, при этом ООО "Фирма Аэрофьюэлз Уфа" сохранило цену на уровне 53,164 тыс. рублей.

Неизменными по итогам минувшего месяца также остались цены на авиакеросин в аэропорту Казани (ООО "Татнефтьавиасервис" - 47,45 тыс. рублей за тонну), Самары ("ЛУКОЙЛ-Аэро Самара" 45,97 тыс. рублей), Перми ("ЛУКОЙЛ-Аэро Пермь" - 45,86 тыс. рублей, ООО "Аэрофьюэлз-Пермь" - 50,775 тыс. рублей) и Нижнем Новгороде ("ЛУКОЙЛ-Аэро Нижний Новгород" - 46,06 тыс. рублей, ТЗК "Аэрофьюэлз Нижний Новгород" - 51,795 тыс. рублей).

Уменьшились в марте цены на авиакеросин в аэропорту Ульяновск "Центральный" - филиал АО "Газпромнефть-Аэро" снизил цену на 0,9%, до 44,587 тыс. рублей за тонну, в аэропорту Саранска - филиал "Газпромнефть-Аэро" снизил цену на 2,7%, до 44,37 тыс. рублей. Также отмечено снижение цены в аэропорту Бугульмы (Татарстан) на 4% - до 43,938 тыс. рублей (ООО "Аэропорт "Бугульма").

В остальных аэропортах ПФО - Оренбурге, Саратове, Орске, Ульяновске "Восточном", "Бегишево" (Нижнекамск, Татарстан), Чебоксарах, Пензе, Кирове и Ижевске - цены на авиакеросин остались в марте на уровне предыдущего месяца.

Среди аэропортов ПФО наибольшая цена на авиакеросин в марте зафиксирована в Саратове - 57,68 тыс. рублей за тонну ("Саратовские авиалинии"), Чебоксарах (55,376 тыс. рублей у ООО "Международный Аэропорт Чебоксары"), Оренбурге (54,146 тыс. рублей, ГУП Оренбургской области "Аэропорт "Оренбург"), Уфе (53,164 тыс. рублей, ООО "Фирма Аэрофьюэлз Уфа"), Нижнем Новгороде (51,795 тыс. рублей у ТЗК "Аэрофьюэлз Нижний Новгород") и Ижевске (51,209 тыс. рублей, филиал ООО "Аэрофьюэлз-Пермь").

В Приволжском федеральном округе крупнейшими аэропортами с пассажиропотоком более 3 млн человек в год по итогам 2018 года являются Уфа, Казань и Самара, с пассажиропотоком более 1 млн человек - Пермь и Нижний Новгород.