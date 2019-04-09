На сохранение Телецкого озера в Республике Алтай направят 670 млн рублей

09.04.19 12:52

© РИА Новости. Владимир Вяткин

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Бюджетное финансирование проекта по сохранению Телецкого озера в республике Алтай до конца 2024 года составит 670 млн рублей, сообщил министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений республики Евгений Ларин.

"Стоимость реализации проекта 670 млн рублей. Подтверждено и гарантировано выделение этих средств", - сказал Е.Ларин в ходе Второго сибирского туристического форума во вторник в Новосибирске.

На эти деньги будет построен мусороперерабатывающий комплекс, системы инженерной инфраструктуры (водоснабжения и водоотведения) в расположенных на берегу озера селах Артыбаш и Иогач. Самым масштабным при этом станет проект строительства набережной в районе этих населенных пунктов.

"Это позволит максимально и - подчеркиваю - круглогодично использовать туристические возможности Телецкого озера. По нашим подсчетам, (...) туристический поток увеличится до порядка 250 тыс. человек в год", - добавил Е.Ларин.

Ранее сообщалось, что строительство набережной, пирсов и штрафстоянки на Телецком озере планируется создать в селах Артыбаш и Иогач Турочакского района республики Алтай. Все работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года. Торги с начальной ценой контракта 464,7 млн рублей ранее были признаны несостоявшимися из-за того, что на них заявился один участник. Но аукционная комиссия приняла решение заключить договор с единственным заявителем - ООО "Бастион".

Телецкое озеро - один из центров туризма в Горном Алтае, ежегодно его посещают десятки тысяч человек. Местные жители предоставляют туристам услуги, обеспечивая их водными прогулками на моторных лодках и катерах.