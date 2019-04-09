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09.04.19 13:05

Глава РФПИ повторно ходатайствовал о смягчении меры пресечения Калви

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
9 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев повторно ходатайствовал об изменении меры пресечения для основателя Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, арестованного в рамках уголовного дела о мошенничестве.

"Я придерживаюсь ранее озвученной своей позиции, что смягчение меры пресечения с ареста под домашний арест - это было бы, безусловно, правильным сигналом для инвестиционного сообщества, для бизнес-сообщества. Мы считаем, что очень важно, чтобы коммерческие споры не решались в уголовной плоскости, и об этом не раз говорил президент", - сказал К.Дмитриев журналистам в кулуарах Международного арктического форума в Петербурге.

"Соответственно, мы надеемся на позитивное решение этого вопроса на этой неделе. Я в самом начале подал ходатайство о домашнем аресте. Мы сейчас подали повторное ходатайство о смягчении меры пресечения в рамках тех заседаний, которые будут на этой неделе", - сказал он.

Он добавил, что ходом этого резонансного дела интересуются многие зарубежные соинвесторы РФПИ.

"Это очень резонансное дело, и нас об этом деле спросили фактически основные соинвесторы Российского фонда прямых инвестиций. Это крупнейшие суверенные фонды мира, многие из них являются соинвесторами Baring Vostok. Безусловно для них, как и для бизнес-сообщества, крайне важно, чтобы это дело рассматривалось честно, справедливо и открыто", - считает глава РФПИ.

По словам К.Дмитриева, сомнений в высокой репутации Baring у рынка никогда не возникало.

"В каких-то инвестициях с Baring Vostok мы были соинвесторами, за какие-то сделки мы с ними конкурировали, но мы никогда не видели какого-то неэтичного поведения с их стороны и никогда не сомневались в их этичности", - сказал глава РФПИ.

Это уже второе ходатайство К.Дмитриева об изменении меры пресечения Майклу Калви, а также проходящим по тому же делу Ивану Зюзину, Вагану Агбаряну, Филиппу Дельпалю.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов написал письмо в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть законность помещения М.Калви под арест.

В Генпрокуратуре пообещали рассмотреть обращение бизнес-омбудсмена по вопросу избрания меры пресечения основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви в обычном порядке.

"Мы рассматриваем все обращения граждан, в том числе будет рассмотрено и данное обращение бизнес-омбудсмена", - сообщил во вторник "Интерфаксу" первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.

Он не уточнил, поступило ли уже обращение в Генпрокуратуру.

В пресс-службе Б.Титова сообщили "Интерфаксу", что бизнес-омбудсмен намерен посетить М.Калви в СИЗО 9 апреля.

"Титов намерен посетить Калви в первой половине дня", - сообщили "Интерфаксу" накануне в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. Басманный суд Москвы в середине февраля арестовал на два месяца М.Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда Baring Vostok, по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group. Их оценка была сильно завышена.

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