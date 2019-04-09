Патриарх вручил Матвиенко третий орден святой равноапостольной княгини Ольги

09.04.19 13:08

© РИА Новости. Илья Питалев

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ - святой равноапостольной княгини Ольги - за вклад в развитие церковно-государственных отношений, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Настоятель Русской Православной церкви вручил председателю СФ высший орден РПЦ - святой равноапостольной княгини Ольги - за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с юбилейной датой со дня рождения", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном во вторник.

По словам патриарха, В.Матвиенко стала первым кавалером, имеющим все три степени этого ордена.

"Мы очень ценим ваш вклад в жизнь нашего Отечества", - цитирует патриарха пресс-служба Совета Федерации.

Спикер Совета Федерации поблагодарила патриарха за награду и отметила большое внимание, которое он уделяет нравственному и духовному возрождению России, говорится в сообщении.

В.Матвиенко также рассказала о новом храме, который возводится при ее попечении в Санкт-Петербурге, в Приморском районе. Она пригласила патриарха освятить храм после окончания строительства.