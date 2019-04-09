Пермский край получит из федбюджета 1,2 млрд руб ремонт дорог в рамках нацпроекта

09.04.19 13:10

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта Пермского края заключило соглашение с Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) на предоставление из федерального бюджета 1 млрд 184,86 млн рублей на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба администрации правительства и главы региона во вторник.

Работы, уточняет пресс-служба, в текущем году запланированы на 55 объектах края: трех региональных дорогах и 52 дорогах местного значения. В частности, будут отремонтированы 78,4 км, реконструированы 9,1 км и построены 3,3 км дорог, что позволит обеспечить прирост нормативного состояния дорог для достижения показателей нацпроекта, отмечается в сообщении.

В настоящее время из запланированных 55 объектов заключены госконтракты по 8-ми объектам, остальные 47 объектов находятся в стадии проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ. Контрольная точка по заключению контрактов - 31 мая, уточняет пресс-служба.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал важность приведения в порядок и содержания дорожной инфраструктуры. По его словам, улучшение состояния дорог напрямую влияет на безопасность жителей и на уровень жизни в регионе.

Ранее сообщалось, что Росавтодор в 2019-2020 годы намерен направить на развитие федеральных трасс Пермского края свыше 4,3 млрд рублей. Кроме того в период 2019-2024 годов в рамках плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры в Пермском крае Росавтодор начнет реконструкцию двух участков федеральной автодороги Р-242 Пермь- Екатеринбург.

Общая протяженность автомобильных дорог Росавтодора в Пермском крае составляет 520,5 км, из которых на 1 января 2019 года 92% соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию.