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09.04.19 13:19
Устранение экологического ущерба от добычи ртути на Алтае обойдется в 440 млн рублей
"Стоимость этого проекта порядка 440 млн рублей. (...) Начиная со следующего года, мы начнем его реализовывать. Это позволит, конечно, в разы поднять экологическое (состояние - ИФ) юга Республики Алтай и даст импульс развитию туризма", - сказал он во вторник в ходе Второго сибирского туристического форума в Новосибирске.
Добыча ртути на руднике у села Акташ велась с 1940-х годов. Предприятие было ликвидировано в 2004 году. Заброшенные строения и сам рудник пользуются популярностью среди "диких" туристов, хотя официально посещение этой территории запрещено.
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