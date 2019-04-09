Устранение экологического ущерба от добычи ртути на Алтае обойдется в 440 млн рублей

09.04.19 13:19

© РИА Новости. Илья Питалев

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Республика Алтай с 2020 года начнет реализацию проекта по устранению экологического ущерба от добычи ртути на Акташском горно-металлургическом предприятии (АГМП), сообщил министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений республики Евгений Ларин.

"Стоимость этого проекта порядка 440 млн рублей. (...) Начиная со следующего года, мы начнем его реализовывать. Это позволит, конечно, в разы поднять экологическое (состояние - ИФ) юга Республики Алтай и даст импульс развитию туризма", - сказал он во вторник в ходе Второго сибирского туристического форума в Новосибирске.

Добыча ртути на руднике у села Акташ велась с 1940-х годов. Предприятие было ликвидировано в 2004 году. Заброшенные строения и сам рудник пользуются популярностью среди "диких" туристов, хотя официально посещение этой территории запрещено.