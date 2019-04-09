Гособвинение запросило 14 лет колонии для норвежца Берга по делу о шпионаже

09.04.19 13:31

© РИА Новости. Антон Денисов

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Государственное обвинение попросило Мосгорсуд приговорить к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима подданного Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в РФ в шпионаже.

"В ходе прений сторон сторона государственного обвинения попросила суд признать Берга виновным по предъявленному обвинению и предложила назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила "Интерфаксу" прокурор Милана Дигаева, поддерживающая обвинение в отношении норвежца.

По ее словам, приговор Ф.Бергу будет оглашен 16 апреля в 9:30.

Ф.Бергу вменяется шпионаж (ст. 276 УК РФ). К рассмотрению его дела Мосгорсуд приступил в 2 апреля.

Как сообщила ранее "Интерфаксу" прокурор М.Дигаева, по версии обвинения, "Берг собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб".

Обвинение считает, что Ф.Берг сотрудничал с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.

Адвокаты поданного Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в РФ в шпионаже, в ходе прений сторон попросили Мосгорсуд об оправдательном приговоре для подзащитного.

"Защита настаивала на оправдательном приговоре. Мы считаем, что обвинение не продемонстрировало и не доказало, что Берг был осведомлен о тех событиях, в которые он был втянут, и его неосведомленность была настолько серьезной, что это позволяет говорить об отсутствии в его действиях состава преступления", - заявил журналистам адвокат норвежца Илья Новиков.

Как заявила ранее в понедельник "Интерфаксу" прокурор Милана Дигаева, сторона государственного обвинения попросила Мосгорсуда признать Ф.Берга виновным и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Норвежец был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве. На следующий день столичный Лефортовский суд санкционировал его арест.

Как заявлял адвокат Илья Новиков, Ф.Берг отрицает все обвинения.