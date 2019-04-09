|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
09.04.19 13:31
Гособвинение запросило 14 лет колонии для норвежца Берга по делу о шпионаже
"В ходе прений сторон сторона государственного обвинения попросила суд признать Берга виновным по предъявленному обвинению и предложила назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила "Интерфаксу" прокурор Милана Дигаева, поддерживающая обвинение в отношении норвежца.
По ее словам, приговор Ф.Бергу будет оглашен 16 апреля в 9:30.
Ф.Бергу вменяется шпионаж (ст. 276 УК РФ). К рассмотрению его дела Мосгорсуд приступил в 2 апреля.
Как сообщила ранее "Интерфаксу" прокурор М.Дигаева, по версии обвинения, "Берг собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб".
Обвинение считает, что Ф.Берг сотрудничал с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.
Адвокаты поданного Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в РФ в шпионаже, в ходе прений сторон попросили Мосгорсуд об оправдательном приговоре для подзащитного.
"Защита настаивала на оправдательном приговоре. Мы считаем, что обвинение не продемонстрировало и не доказало, что Берг был осведомлен о тех событиях, в которые он был втянут, и его неосведомленность была настолько серьезной, что это позволяет говорить об отсутствии в его действиях состава преступления", - заявил журналистам адвокат норвежца Илья Новиков.
Как заявила ранее в понедельник "Интерфаксу" прокурор Милана Дигаева, сторона государственного обвинения попросила Мосгорсуда признать Ф.Берга виновным и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Норвежец был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве. На следующий день столичный Лефортовский суд санкционировал его арест.
Как заявлял адвокат Илья Новиков, Ф.Берг отрицает все обвинения.
|
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket