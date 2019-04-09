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09.04.19 13:30

Свыше 100 дворов отремонтируют в Перми в 2019г

© РИА Новости. Илья Питалев
9 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Перми в текущем году намерены направить 317 млн рублей за счет федерального, краевого и городского бюджетов на ремонт 114 дворов, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе мэрии в Перми во вторник.

Всего для включения в программу на 2019-2022 годы было рекомендовано 185 территорий. С учетом ранее включенных в программу дворов в текущем году планируется отремонтировать 114 дворовых территорий, прилегающих к 210 многоквартирным домам. Остальные будут отремонтированы с 2020 по 2022 годы.

Заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин поручил начать работы по благоустройству дворов уже в середине мая и завершить их до середины сентября.

Отмечается, что в рамках этой программы в прошлом году был приведен в порядок 91 двор, объединяющий 216 домов в Перми. На эти цели было направлено 260,4 млн рублей.

В краевой столице реализуется три программы, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор: приоритетный федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" и муниципальные - "Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми", "Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми".

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