В Кремле не согласны с решением ЕСПЧ о выплате Навальному 20 тыс. евро

09.04.19 13:33

© РИА Новости. Сергей Гунеев

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), удовлетворившего жалобу Алексея Навального по "делу Ив Роше", является неожиданным, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Достаточно неожиданное, я бы не сказал, что оно ожидаемое. Вряд ли по сути можно с ним согласиться", - сказал Д.Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение ЕСПЧ.

"В остальном у нас есть министерство юстиции. Это их прерогатива заниматься этими вопросами", - добавил он.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ удовлетворил жалобу А.Навального по "делу Ив Роше", признав нарушенными права оппозиционера. По решению суда ему присуждено 20 тыс. евро в качестве моральной компенсации и 2,5 тыс. евро в качестве компенсации судебных издержек.