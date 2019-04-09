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09.04.19 13:58
Акция "Лес Победы" пройдёт в Подмосковье 11 мая
"В этом году в Московской области акция "Лес Победы" пройдёт 11 мая. Конечно же, примут участие все муниципалитеты", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время определяется центральная площадка и время проведения акции.
Акция "Лес Победы" ежегодно проходит в Московской области весной, она приурочена к празднованию Дня Победы 9 мая. В 2018 году участие в ней приняли более 300 тыс. человек. Было высажено более 110 тыс. деревьев на площадках, организованных в городах, и почти 1,5 млн сеянцев - в лесах. региона.
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