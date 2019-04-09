Акция "Лес Победы" пройдёт в Подмосковье 11 мая

09.04.19 13:58

© РИА Новости. Сергей Пятаков

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Ежегодная акция "Лес Победы", приуроченная к празднованию Дня Победы, пройдет во всех муниципалитетах Подмосковья 11 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

"В этом году в Московской области акция "Лес Победы" пройдёт 11 мая. Конечно же, примут участие все муниципалитеты", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время определяется центральная площадка и время проведения акции.

Акция "Лес Победы" ежегодно проходит в Московской области весной, она приурочена к празднованию Дня Победы 9 мая. В 2018 году участие в ней приняли более 300 тыс. человек. Было высажено более 110 тыс. деревьев на площадках, организованных в городах, и почти 1,5 млн сеянцев - в лесах. региона.