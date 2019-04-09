Капремонт 12 московских театров завершится в текущем году

09.04.19 14:03

© РИА Новости. Руслан Кривобок

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Работы по капитальному ремонту 12 московских театров планируется закончить в 2019 году, сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Он сказал мэру Москвы Сергею Собянину на заседании президиума городского правительства, что в списке учреждений культуры - Государственный театр киноактера, театр "Уголок дедушки Дурова", Театр эстрады, театр "Эрмитаж", Театр на Малой Бронной и другие.

А.Кибовский напомнил, что в 2018 году в Москве завершился капремонт и реставрация таких крупных объектов культуры, как театры "Современник", "Школа современной пьесы", Московский театр русской драмы, Московский музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева и другие.

Говоря о программе Года театра в России, глава департамента культуры Москвы заявил, что в столице состоятся 92 крупных мероприятия, запланирован показ 360 премьер.

Кроме того, при поддержке мэрии Москвы будут организованы 440 гастрольных выездов в регионы России и за рубеж.

А.Кибовский добавил, что количество театральных зрителей по итогам 2019 года может превысить 11 млн человек.

По итогам 2018 года, московские театры посетили 10,7 млн человек.