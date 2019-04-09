Аэропорт "Кольцово" подтвердил соответствие стандартам безопасности IATA

09.04.19 14:05

© РИА Новости. Константин Чалабов

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург, входит в холдинг "Аэропорты Регионов") прошел аудит по безопасности наземного обслуживания Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), сообщает пресс-служба аэропорта.

Сертификат ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations) авиакомпания получила в третий раз.

"Тем самым "Кольцово" подтвердил соответствие процедур наземного обслуживания в авиагавани всемирно признанным стандартам безопасности. Впервые аэропорт Екатеринбурга получил этот сертификат четыре года назад", - отмечается в сообщении.

Аудиторы проверили выполнение процедур наземного обслуживания по пяти основным направлениям: организация и система управления, управление загрузкой воздушного судна, обслуживание пассажиров и багажа, движение воздушного судна по аэродрому, обслуживание груза и почты.

Подтверждение сертификата ISAGO способствует повышению конкурентоспособности аэропорта Екатеринбурга. Сертификат дает дополнительные возможность расширения международного сотрудничества с ведущими авиакомпаниями и продвижения услуг в области наземного обслуживания..

Подтверждать свое соответствие требованиям стандарта аэропорты должны каждые два года.

Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" сотрудничает примерно с 70 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты по 110 направлениям. Ранее сообщалось, что в 2018 году аэропорт обслужил 6,103 млн пассажиров - это на 13% больше, чем годом ранее.