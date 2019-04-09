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09.04.19 14:32
Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Говорухиным и Табаковым
"Г.Данелия похоронят на Новодевичьем кладбище, все необходимые разрешения для этого оформлены", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Г.Данелия будет похоронен на участке кладбища рядом с могилами недавно ушедших из жизни народного артиста России Станислава Говорухина и народного артиста СССР Олега Табакова.
Церемония прощания с режиссером прошла во вторник в Доме кино в Москве.
Почтить память режиссера пришли его друзья, коллеги, поклонники творчества.
В последний путь Г.Данелия проводили спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссёры Карен Шахназаров и Тигран Кеосаян, актеры Евгений Стеблов, Вера Васильева и многие другие.
После завершения церемонии прощания присутствующие в зале встали со своих мест, чтобы проводить гроб с телом режиссёра в последний путь.
Советский и российский кинорежиссер Г.Данелия скончался 4 апреля в Москве на 89-м году жизни.
Г.Данелия родился в 1930 году в Тифлисе. С 1959 года он работал на "Мосфильме".
Большую популярность ему принесли фильмы "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза!" и другие.
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