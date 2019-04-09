"Открытая Россия" сообщила об обысках в Краснодаре, Кремль не в курсе

09.04.19 14:30

© РИА Новости. Мирослав Ротарь

9 апреля. Interfax-Russia.ru - В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.

"Сегодня утром через краснодарских активистов стало известно, что к активистке "Открытой России" Яне Антоновой пришли с обыском. Сама она не успела выйти на связь", - сообщили в пресс-службе "Интерфаксу".

По данным движения, против Я.Антоновой возбудили дело по статье "о сотрудничестве с нежелательной организацией".

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

В Кремле об обысках у краснодарских активистов "Открытой России" ничего не знают. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это "не относится к повестке дня Кремля".

"Нет, это никак не имеет отношения к повестке дня Кремля. Мы даже не в курсе всех этих событий", - сказал Д.Песков на просьбу журналистов прокомментировать соответствующую информацию.

"Это вопрос к правоохранительным органам", - добавил он.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). После председатель "Открытой России" Александр Соловьев заявил "Интерфаксу", что в сообщении Генпрокуратуры содержится информация о тех организациях, которые никакого отношения к сетевому движению "Открытая Россия" не имеют.

В январе 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации"), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трех городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд в Ростове-на-Дону отправил А.Шевченко под домашний арест.

После возбуждения уголовного дела "Открытая Россия" приняла решение о ликвидации движения. По словам пресс-секретаря Натальи Грязневич, такое решение было принято, чтобы защитить активистов движения.