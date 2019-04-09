Уголовное дело возбудили после проверки интерната для детей-инвалидов в Калмыкии

09.04.19 14:37

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело после проверки интерната для умственно отсталых детей, чьи деньги с личных счетов тратили на их же соцобеспечение, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего социального обеспечения детей-инвалидов в казенном учреждении Калмыкии "Элистинский дом-интернат для умственно отсталых детей" по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование служебных полномочий вопреки интересам службы)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

По данным следствия, с 2011 по 2019 годы руководители указанного интерната, а также должностные лица министерства социального развития, труда и занятости населения Калмыкии, министерства финансов республики и администрации Элисты "не приняли мер по бесплатному социальному обеспечению детей-инвалидов лекарствами, одеждой, средствами личной гигиены и медицинским оборудованием, после чего организовали незаконное расходование личных денежных средств подопечных детей на указанные цели".

"В ходе расследования дела следователями будет тщательным образом проверена информация о нецелевом расходовании денежных средств, а действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка в рамках действующего уголовного законодательства", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по сообщению детского омбудсмена Анны Кузнецовой о нарушении прав воспитанников "Элистинского дома-интерната для умственно отсталых детей". В частности, при изучении сберегательных книжек несовершеннолетних установлено, что с их личных счетов систематически снимались денежные средства, которые впоследствии расходовались на обеспечение жизнедеятельности воспитанников. По данным детского омбудсмена, за последние несколько лет с личных счетов воспитанников интерната было снято около 2 млн рублей.