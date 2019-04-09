Объем дорожного фонда Ставрополья за 5 лет вырос до 11 млрд рублей

09.04.19 14:40

© РИА Новости. Владимир Трефилов

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Ставропольского края за 5 лет увеличили региональный дорожный фонд в 2,2 раза - до 11 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

"Его объем вырос с 5 млрд рублей в 2014 году до 11 млрд рублей в 2019 году - более чем в два раза", - сказал Е.Штепа.

По его словам, за 5 лет в регионе построено и реконструировано свыше 310 км дорог, отремонтировано 3,2 тыс. дорог регионального и местного значения, из них капитально - 150 км.

В частности, построен путепровод в городе Изобильный; капитально отремонтированы участки дорог "Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское" в районе поселка Светлого; трассы "Кавказ" в Александровском районе; автодороги "Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды" с мостом через реку Чла в Грачевском районе.

Е.Штепа также уточнил, что за этот же период удалось увеличить финансирование, которое выделяют муниципалитетам на дорожный ремонт.

"Объем средств, выделяемый муниципальным образованиям Ставрополья на ремонт дорог, за 5 лет увеличился в 5 раз, и в 2019 году он составляет более 5,5 млрд рублей. Это позволит привести в нормативное состояние еще больше муниципальных дорог и обеспечить, тем самым, комфортные и безопасные условия передвижения для всех участников дорожного движения", - подчеркнул министр.

На ремонт сельских дорог в текущем году регион выделяет в 5 раз больше, чем в 2014 году - 1,7 млрд рублей, за счет которых планируется отремонтировать порядка 1 тыс. км дорожного полотна.