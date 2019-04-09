Власти Севастополя начали процесс передачи "Севморпорта" в федеральную собственность

09.04.19 14:45

Фото: официальный сайт ГУП ГС "Севастопольский морской порт"

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Процесс передачи ГУП "Севастопольский морской порт" в федеральную собственность запущен, сообщает в понедельник пресс-служба правительства города.

"Правительство Севастополя провело кадастровый учет и государственную регистрацию прав на здания, сооружения, а также земельные участки предприятия, что являлось одним из основных этапов процедуры передачи "Севастопольского морского порта", - отмечается в сообщении по итогам встречи руководства города с директором предприятия.

Пресс-служба со ссылкой на вице-губернатора Севастополя Илью Пономарева уточняет, что 5 апреля в Москве состоялось совещание под председательством замминистра транспорта РФ Юрия Цветкова, посвященное вопросам передачи порта в федеральную собственность.

"Результатом совещания стала подготовка плана мероприятий по передаче и создание соответствующей рабочей группы. Предложения будут получены в ближайшие дни, и до 15 апреля в правительство РФ будет представлен доклад от министерства транспорта", - отметил И.Пономарев.

При этом федеральная структура, в которую войдет ГУП Севастополя, не называется.

Губернатор города Дмитрий Овсянников поручил обеспечить стабильную работу порта до его передачи в федеральную собственность.

"Процесс передачи - довольно длительный. Необходимо обеспечивать нормальную и стабильную работу "Севмортпорта". Также необходимо обратить внимание на развитие перевалки зерна", - сказал он.

По словам гендиректора "Севморпорта" Валерия Склярова, на предприятии проведены структурная и кадровая реорганизация, организована договорная работа с зарубежными контрагентами.

"Оптимизирована работа по плавдоку, который раньше приносил убыток, а сейчас начал приносить прямые доходы. Налажена работа иных причалов - перемещение судов, отстой", - доложил В.Скляров.

Ранее сообщалось, что правительство Севастополя в марте подготовило предложения о возрождении "Севморпорта" через его передачу в федеральную собственность. Тогда губернатор заявлял, что порт может быть интегрирован в Росморпорт или Росморречфлот.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным учредителем ГУП "Севастопольский морской порт" является правительство Севастополя. В 2017 году предприятие получило 303,8 млн рублей выручки (снижение на 2,2% по сравнению с 2016 годом) и 1,9 млн рублей чистого убытка (снижение в 17,3 раза).