Путин: антироссийские санкции не остановят процесс освоения Арктики

09.04.19 16:00

© РИА Новости. Григорий Сысоев

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Новая стратегия развития российской Арктики будет подготовлена в этом году, антироссийские санкции процесс освоение региона не остановят, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже в этом году намерены подготовить и принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. Она должна объединить мероприятия наших национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов", - сказал В.Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.

Он подчеркнул, что по ключевым социально-экономическим показателям и качеству жизни людей все арктические регионы нужно вывести на уровень не ниже среднероссийского.

"Именно такая задача должна быть не только чётко обозначена в новой стратегии развития Арктики, но и служить ориентиром для работы всех федеральных ведомств и региональных властей России", - отметил президент.

По его словам, уже сейчас на долю Арктики приходится более 10% всех инвестиций в РФ.

"Убеждён, значение арктического фактора в экономике страны будет только расти", - сказал В.Путин.

Глава государства сообщил, что поручил правительству РФ разработать проект федерального закона об особой системе преференций для инвесторов в Арктической зоне.

"Правительству России вместе с экспертами, представителями бизнеса дано поручение разработать проект специального федерального закона об особой системе преференций для инвесторов Арктической зоны", - заявил В.Путин во вторник на пленарном заседании Y Международного Арктического форума.

Он попросил провести эту работу оперативно "с тем, чтобы закон был принят Государственной думой РФ уже в осеннюю сессию".

Говоря о перспективах развития арктического флота России, В.Путин отметил, что к 2035 году он будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, в том числе девять атомных.

"Сейчас в Петербурге строится три новых атомных ледокола: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Всего же к 2035 году Арктический флот России будет насчитывать не менее 13 тяжелых линейных ледоколов, в том числе девять атомных", - сказал президент.

Он отметил, что обновление ледокольного флота в РФ продолжится.

Глава государства предложил зарубежным партнерам инвестировать в создание портов-хабов в конечных точках Северного морского пути. "Я имею в виду Мурманск и портовую инфраструктуру в Петропавловске-Камчатском", - уточнил В.Путин.

Президент сказал, что власти РФ намерены модернизировать гавани Арктического побережья, включая "возможности организации перевозок "река-море".

В.Путин сообщил, что по итогам прошлого года объем перевозок по Севморпути достиг 20 млн тонн - это втрое выше советского рекорда 1987 года, когда СССР провел по этому пути 6,5 млн тонн.

При этом президент РФ подчеркнул, что государство стремится минимизировать стоимость перевозок на Северном морском пути (СМП).

"Задача - сделать СМП безопасным и выгодным для грузоотправителей. Привлекательным как по качеству услуг, так и по цене", - заявил глава государства на пленарном заседании Международного арктического форума.

"В частности, конкурентной и обоснованной должна быть плата за ледокольное сопровождение судов. Государство потому и вкладывает средства в эту сферу, чтобы минимизировать тарифную нагрузку на перевозчиков, на бизнес", - добавил он.

Также президент рассказал участникам форума о результатах "генеральной уборки" арктических регионов и поставил новые задачи по очистке Заполярья от хозяйственных отходов.

"Вот уже несколько лет мы ведем так называемую генеральную уборку арктических территорий. Начиная с 2012 года вывезено и утилизировано более 80 тыс. тонн отходов", - сказал В.Путин на пленарном заседании V Арктического форума в Санкт-Петербурге во вторник.

Он отметил при этом, что "в ближайшие годы в рамках федерального проекта "Чистая страна" будет ликвидировано шесть крупных объектов накопленного экологического вреда в Архангельской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Якутии".

По словам российского лидера, предстоит очистить акваторию Кольского залива на площади свыше 200 кв. км.

"Будем развивать и систему особо охраняемых природных территорий заповедников, прежде всего национальный парк "Русская Арктика". Важно также предусмотреть дополнительные меры по развитию здесь цивилизованного экологического туризма", - подчеркнул В.Путин.

Все это, отметил В.Путин, должно стать ответом на экологические вызовы, с которыми столкнулась Россия в арктической зоне.

"Один из таких вызовов - обеспечение баланса между экономических развитием и сбережением арктической природы, сохранение ее хрупких уникальных биосистем. И, конечно, ликвидация ущерба, накопленного в ходе порой экстенсивной потребительской хозяйственной деятельности в прошлые десятилетия", - сказал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Международном арктическом форуме затронут также тему антироссийских санкций. Глава государства отметил, что санкционное давление вредит, но не останавливает процесс освоения Арктики.

"Вы говорили об ограничениях. Они существуют, они вредят, конечно, но они не могут остановить этот процесс освоения Арктики", - сказал В.Путин на пленарном заседании.

Президент РФ напомнил, что, несмотря на введение Вашингтоном антироссийских санкций, первая отгрузка сжиженного природного газа с проекта "Ямал-СПГ" была отправлена именно в США.

"И, по-моему, продолжается торговля. Потому что там, где выгодно нашим американским партнерам и друзьям, они все реализуют. А если невыгодно, значит, они что-то там закручивают. На интересы других стран они в последнее время как-то не очень обращают внимание", - добавил президент РФ.

В.Путин пообещал, что Россия будет расширять "Ямал-СПГ", а также займется реализацией и других проектов.

Говоря о санкциях, он заметил, что они способствовали налаживанию импортозамещения в сферах, которые необходимы для освоения Арктики.

"Что касается санкционного давления - мешает или нет. Отчасти мешает, но не критическим образом. Даже в известной степени это подталкивает нас к тому, чтобы развивать собственные технологии", - пояснил В.Путин.