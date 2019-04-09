Мамаев и Кокорин не признали в суде вину в хулиганстве

09.04.19 14:58

© РИА Новости. Илья Питалев

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявили во вторник в суде о непричастности к хулиганству и отсутствии в их действиях предварительного сговора.

"Предварительный сговор не признаю, потому что он не был доказан в показаниях 61-го свидетеля. Побои, которые причинили легкий вред здоровью (потерпевшему - ИФ) Соловчуку, не признаю. К (потерпевшему) Паку отношения вообще никакого не имею (...) То, что касается (потерпевшего) Гайсина, побои не признаю с учетом очных ставок: повреждения, которые у него показала судмедэкспертиза - они совсем в другом месте, нежели, как он сказал, я ему нанес", - заявил П.Мамаев на заседании Пресненского суда Москвы.

Со своей стороны, А.Кокорин заявил, что не признает вину в хулиганстве. "Я также не признаю хулиганство и не признаю побои Соловчуку", - сказал футболист.

Двое других подсудимых - брат А.Кокорина Кирилл и приятель спортсменов Александр Протасовицкий - заявили о частичном признании вины, подчеркнув, что отрицают в своих действиях состав хулиганства.

Пресненский суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении футболистов.

П.Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, побоях в составе группы лиц по предварительному сговору и хулиганстве.

А.Кокорину вменяется два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе, с применением предмета в качестве оружия и хулиганство.

С октября 2018 года фигуранты находятся под стражей.