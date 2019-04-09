Пробную группу животных из "китовой тюрьмы" могут выпустить на волю уже в мае

09.04.19 15:00

© РИА Новости. Виталий Аньков

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Небольшую группу косаток и белух из центра передержки в бухте Средняя на Дальнем Востоке могут оснастить радиомаяками и выпустить в Охотское море в конце весны, этот опыт решит судьбу остальных обитателей "китовой тюрьмы".

"Две-три, четыре (особи - ИФ), в зависимости от состояния тех (животных - ИФ), кто готов. И поставим на них маяки. Попробуем их отвезти в ареал их обитания, в район Охотского моря. Это где-то конец мая - начало июня", - сказал "Интерфаксу" директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин во вторник в кулуарах Международного арктического форума - 2019.

ВНИРО координирует работу консилиума ученых, которые определяют состояние и дальнейшую судьбу косаток и белух в бухте Средняя. По словам К.Колончина, окончательное решение о выпуске "пробной группы" и его параметры примет консилиум. Ближайшее заседание ученых должно состояться в середине апреля, когда специалисты получат результаты анализов крови и слизистых, отобранных у китообразных из "тюрьмы". Выпускать в таком случае будут самых здоровых животных.

К.Колончин пояснил "Интерфаксу", что решение о пробной группе продиктовано опасениями за жизнь млекопитающих: ученые пока не уверены, смогут ли выпущенные киты вновь адаптироваться к воле после зимы, проведенной бок о бок с человеком.

"Нам бы не хотелось, чтобы завтра, выпустив значительную часть, мы увидели их всплывшими, погибшими. Это будет для всех трагедией. Поэтому, уж коли мы так долго ждали, работали, сдавали кровь, делали биохимию... Сегодня очень многое сделано рабочей группой, поэтому план реабилитации должен быть подготовлен, и консилиум должен принять окончательное решение: если выпускать, то кого - белух или косаток, - кто больше готов", - сказал собеседник агентства.

Процесс реадаптации косаток и белух к воле, отметил глава ВНИРО, могут организовать, огородив часть акватории бухты Средняя и выпустив в нее обитателей "тюрьмы" - сейчас киты находятся в небольших водных вольерах. В огороженной акватории морским млекопитающим предстоит вспомнить, как добывать пищу и жить на воле.

"В связи с тем, что животные не так долго в принципе в неволе живут, я не думаю, что этот процесс реадаптации будет тяжелым", - сказал К.Колончин.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в бухте содержится 11 косаток и 90 белух, животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, их планировали продать за границу в китайские океанариумы. Возбуждены уголовные и административные дела.