Причину массовой гибели лошадей после ветеринарной обработки выясняют в Хакасии

09.04.19 15:02

© РИА Новости. Владимир Вяткин

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Департамент ветеринарии в Республике Хакасия начал служебную проверку по факту падежа четырех десятков лошадей в Усть-Абаканском районе, которым провели ветеринарную обработку, сообщает пресс-центр правительства региона во вторник.

В аале Бейка по неустановленным причинам в течение двух-трех дней пали 37 лошадей, принадлежащих частным собственникам. Гибель животных зафиксирована как на выпасах, так и в самом селе. Были отобраны пробы патологического материала и после исследования установлены причины.

"Причиной смерти животных стал злокачественный отек, характеризующийся быстро распространяющимся воспалительным отеком и некрозом пораженных тканей. Это газовая инфекция или гангрена, вызываемая возбудителем рода Clostridium. Заражение возникает после хирургических операций, обработки ран, вакцинации, сильных ушибов, травм и других повреждений кожи и слизистых оболочек", - сказано в сообщении.

По информации пресс-центра, препарат, которым проводилась обработка, изъят, отправлен на экспертизу. Проводится служебная проверка на предмет соблюдения ветеринарным работником правил проведения обработки. Трупы животных сожгли.

Между тем, отмечается, что "этим препаратом уже обработаны животные в Орджоникидзевском, Аскизском, Алтайском и других районах, и никаких побочных явлений не выявлено".