Свыше 460 подмосковных детей-сирот устроены в семьи за три месяца

09.04.19 15:08

© РИА Новости. Константин Чалабов

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 460 детей-сирот устроили в приемные семьи с начала года, сообщает пресс-служба первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.

"С начала 2019 года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в семьи 467 детей-сирот", - приводятся в сообщении слова О.Забраловой.

Она отметила, что всего в Подмосковье насчитывается порядка 4,1 тыс. приемных семей, 88 из которых созданы в этом году.

"В регионе работает 75 школ подготовки приемных семей. С начала года их посетили уже 344 человек, 97 из которых уже приняли детей в семью. В рамках обучения потенциальные усыновители могут пообщаться с юристами, психологами, медиками - специалисты ответят на все вопросы, связанные с усыновлением ребенка. Эта совершенно бесплатно и доступно всем потенциальным усыновителям", - подчеркнула О.Забралова.

Первый зампред напомнила, что в Подмосковье проживает более 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,7 тыс. находятся на воспитании в замещающих семьях. При этом свыше 8,5 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.