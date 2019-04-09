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09.04.19 15:08
Свыше 460 подмосковных детей-сирот устроены в семьи за три месяца
"С начала 2019 года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в семьи 467 детей-сирот", - приводятся в сообщении слова О.Забраловой.
Она отметила, что всего в Подмосковье насчитывается порядка 4,1 тыс. приемных семей, 88 из которых созданы в этом году.
"В регионе работает 75 школ подготовки приемных семей. С начала года их посетили уже 344 человек, 97 из которых уже приняли детей в семью. В рамках обучения потенциальные усыновители могут пообщаться с юристами, психологами, медиками - специалисты ответят на все вопросы, связанные с усыновлением ребенка. Эта совершенно бесплатно и доступно всем потенциальным усыновителям", - подчеркнула О.Забралова.
Первый зампред напомнила, что в Подмосковье проживает более 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,7 тыс. находятся на воспитании в замещающих семьях. При этом свыше 8,5 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.
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